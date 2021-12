Positivo il Mercato americano, S&P-500 su nuovi record

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

energia

materiali

S&P Global

IHS Markit

Pluristem

BridgeBio Pharma

GoDaddy

Apple

Cisco Systems

Microsoft

Salesforce.Com

Boeing

Walt Disney

Tesla Motors

Nvidia

Applied Materials

KLA-Tencor

Wynn Resorts

Fiserv

Citrix Systems

Vertex Pharmaceuticals

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dello 0,64%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 4.777 punti (+1,08%) e raggiunge un nuovo massimo storico. In denaro il(+1,38%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell'(+1,14%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,69%),(+1,68%) e(+1,05%).Sul fronte macroeconomico, la(l'Idice FED di Dallas di dicembre è sceso a 8,1 punti). Per quanto riguarda gli annunci societari, intendono vendere altre due controllate per procedere al progetto di fusione., le performance di risultati deludenti per un potenziale trattamento per i malati gravi di Covid) e risultati deludenti per un farmaco per una malattia genetica).dopo che l'investitore attivista Starboard Value LP ha acquistato una quota del 6,5% nella società.Al top tra i(+1,79%),(+1,76%),(+1,73%) e(+1,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,00%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,65%.Al top tra i, si posizionano(+4,01%),(+3,85%),(+3,74%) e(+3,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,73%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,73%.scende dell'1,61%.Calo deciso per, che segna un -1,02%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,9%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 18,5%; preced. 19,1%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,6%; preced. 7,5%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,72 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 205K unità).