Contrastata Wall Street, Dow vicino a massimi

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

beni di consumo per l'ufficio

telecomunicazioni

Nike

Walgreens Boots Alliance

Home Depot

Procter & Gamble

Boeing

Verizon Communication

Western Digital

Micron Technology

Tractor Supply

Moderna

Baidu

American Airlines

Nvidia

Xilinx

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dello 0,25% (vicino a un nuovo massimo storico), mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.789 punti. Sulla parità il(-0,19%); come pure, senza direzione l'(-0,06%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,49%) e(+0,41%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,59%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,56%),(+1,30%),(+1,04%) e(+0,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,82%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,67%.Tra i(+5,47%),(+3,80%),(+2,76%) e(+2,72%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,13%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,05%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,71%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,53%.