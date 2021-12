Avvio cauto per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street avvia la penultima seduta d'anno all'insegna della cautela dopo la sessione della vigilia in cui il Dow Jones ha toccato nuovi massimi storici. Tra gli investitori aumenta la convinzione che la variante Omicron non avrà conseguenze troppo negative per l'economia.Sul fronte macroeconomico, prima dell'Opening Bell, ilha pubblicato le richieste di sussidio di disoccupazione che sono risultati inferiori alle attese nella settimana al 24 dicembre. Tra poco sono attesi: l'e i dati sugliSulle prime rilevazioni, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,34%, continuando la scia rialzista evidenziata da sette guadagni consecutivi, innescata il 21 di questo mese, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 4.800 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il(-0,03%); come pure, sui livelli della vigilia l'(+0,16%).Nell'S&P 500, buona la performance del compartodel Dow Jones,(+1,11%),(+1,07%),(+0,91%) e(+0,63%).Al top tra i, si posizionano(+2,24%),(+1,61%),(+1,26%) e(+1,22%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,56%.In caduta libera, che affonda del 2,40%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,71%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,32%.