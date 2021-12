Finanziamento Futuro Sostenibile, da Unicredit 750mila euro a supporto di Cosme

(Teleborsa) -prosegue nel suo impegno a sostegno delle aziende liguri e finalizza l'operazione di, azienda genovese, di proprieta` della famiglia Zaffiri, che opera nel settore delle manutenzioni delle reti idriche, fognarie, del gas nonche´ nelle manutenzioni di impianti e immobili dal 1964.I fondi messi a disposizione di Cosme da parte di UniCredit – fa sapere la banca in una nota – rientrano nel, con cui la banca supporta le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilita` per un futuro migliore, grazie al conseguimento di risultati basati su criteri ESG (Environmental, Social e Governance). Questo finanziamento, nello specifico, consentira` alla societa` di proseguire nel processo di ammodernamento di macchinari aziendali in ottica di efficientamento dei consumi energetici, di conversione della flotta aziendale verso modelli meno inquinanti e di promozione di campagne di sensibilizzazione interna rivolte a dipendenti e fornitori/partner su comportamenti virtuosi in termini di risparmio energetico."Questa e` la prima operazione che abbiamo concluso in Liguria con il programma Finanziamento Futuro Sostenibile – dichiara– attraverso il quale concediamo a un'impresa di stipulare un finanziamento previo raggiungimento entro 3 anni di 2 obiettivi in ambito ESG. Siamo particolarmente sensibili alle tematiche ambientali e desideriamo dare il nostro contributo concreto alla trasformazione ecologica dell'economia, insieme a quella digitale. Questi, infatti, sono alcuni dei driver del nostro piano di sostegno della crescita e della ripresa del Nord Ovest e del Paese"."Siamo orgogliosi – dichiaranocon i figli Daniele e Simone – di essere la prima azienda della regione a far parte di questo progetto che consolida e rafforza la nostra partnership con UniCredit. In un'epoca in cui il futuro e` minacciato dalla crisi climatica sentiamo come nostro il dovere di stabilire come traguardo di responsabilita` ambientale la riduzione dell'impronta di CO2. Infatti, l'intervento di UniCredit ci ha consentito di sviluppare ulteriormente i nostri progetti di sostenibilita` che da tempo sono al centro delle strategie aziendali di crescita e che ci hanno permesso di raggiungere importanti risultati; come la compensazione delle emissioni dell'intero ciclo produttivo, l'indipendenza energetica della nostra sede principale, l'elettrificazione della mobilita` di prossimita`.Per raggiungere questi obiettivi poniamo la massima attenzione ai progressi della scienza, coinvolgiamo i nostri stakeholder e monitoriamo in maniera tangibile e trasparente i progressi fatti. Questa secondo noi e` assunzione di responsabilita` sociale, la nostra Green Attitude".