Invimit, confermati Altieri presidente e Della Posta amministratore delegato

(Teleborsa) - Si è tenuta stamattina l', società partecipata al 100% dal, che ha confermatocome presidente della società e indicatoper proseguire nella carica di amministratore delegato, che il nuovo cda sarà chiamato a nominare nei prossimi giorni.L'Assemblea – fa sapere Invimit in una nota – ha inoltre nominatocome nuovi consiglieri di amministrazione,come presidente del Collegio Sindacale ecome componenti del Collegio Sindacale."Ringrazio il ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco e il Governo Draghi per la fiducia riposta nei vertici di Invimit – ha commentato–. Dico grazie anche ai membri uscenti del cda e del collegio sindacale per i risultati ottenuti in questo triennio e faccio gli auguri di buon lavoro ai nuovi Consiglieri per proseguire insieme nella fase di crescita. In un momento storico e di ricostruzione come quello che stiamo vivendo, Invimit assume un ruolo strategico per l'azionista e per l'intero Paese, anche nell'utilizzo dei fondi del Pnrr per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico".