IWB, sottoscritti accordi per acquisire maggioranza Enovation Brands

Italian Wine Brands

(Teleborsa) -(IWB) ha sottoscritto, in data odierna, degli accordi per l’acquisizione dell’85% del capitale sociale di Enovation Brands (Enovation), con base a Miami, è una storica società di importazione di vini italiani sul territorio nord-americano.È titolare di marchi di proprietà fortemente riconosciuti sul mercato statunitense (Voga®, Luna di Luna®, Gemma di Luna® tra i principali) e conta su una distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale, sia sul canale supermarkets che sul canale ho.re.ca.Nel periodo compreso tra giugno 2020 e giugno 2021, Enovation ha realizzato un fatturato pari a 32,2 milioni di dollari (con l’82% dei ricavi delle vendite realizzate sul territorio USA e il 18% in Canada). Nel medesimo periodo, Enovation ha realizzato un Ebitda pari a 3,2 milioni, un utile netto contabile pari a 3,4 milioni. Laal 30 giugno 2021 era pari a 0,1 milioni.Enovation è detenuta, per il 45%, dai fratelli Giovanni e Alberto Pecora, co-fondatori e manager operativi della società e, per il 55%, da Norina, società finanziaria riconducibile ai quattro rami della famiglia Pizzolo (Norina).A seguito del perfezionamento dell’operazione, il capitale sociale di Enovation sarà quindi detenuto, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari all’85% del relativo capitale sociale; Giovanni Pecora deterrà una partecipazione pari al 10% del relativo capitale sociale; e Alberto Pecora deterrà una partecipazione pari al 5% del relativo capitale sociale.L’equity value concordato tra IWB e i venditori per l’acquisto dell’85% del capitale sociale di Enovation è pari a complessivi USD 22 milioni, valutazione cui corrisponde un equity value per il 100% della società pari a USD 25,9 milioni. L’enterprise value, pari a USD 26,0 milioni corrisponde invece a un multiplo valutativo di acquisto EV/Ebitda adjusted buyside pari a 8,1x. Per il finanziamento dell’operazione di acquisto [delle partecipazioni sopra indicate] in Enovation, IWB ricorrerà alle proprie disponibilità liquide senza ricorrere a specifiche e dedicate forme di finanziamento dedicate.Gli accordi tra IWB e i venditori prevedono inoltre che il pagamento di una porzione pari al 20% del prezzo, ossia USD 4,4 milioni (i.e. 20% di USD 22 milioni), sia sospensivamente condizionato al raggiungimento nel 2022 e nel 2023 di risultati di Ebitda accrescitivi. Gli accordi tra le parti prevedono altresì meccanismi di earn-out a favore dei fratelli Alberto e Giovanni Pecora in caso di risultati fortemente positivi della società da realizzarsi entro il 31 dicembre 2024.L’esecuzione dei contratti è condizionata al verificarsi, entro il 30 aprile 2022, di alcune condizioni sospensive, tra cui il positivo esito dell’attività di due diligence che verrà effettuata da IWB con specifico riguardo alle autorizzazioni, alle licenze di titolarità di Enovation e l’ottenimento dei consensi delle competenti autorità USA per il mutamento della compagine sociale.