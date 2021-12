Poco mossa la Borsa americana nell'ultima seduta dell'anno

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

Exxon Mobil

Advanced Micro Devices

Xilinx

Pfizer

Intel

Visa

Garmin

American Airlines

Tripadvisor

Nvidia

Costco Wholesale

Dollar Tree

(Teleborsa) -, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 36.432 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.784 punti. Sulla parità il(+0,19%); sulla stessa tendenza, senza direzione l'(+0,1%). Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Per la prima volta in un decennio,, in quanto cade di sabato. La mancanza di una pausa per il New Year’s Day è risultato di una regola del NYSE che stabilisce che la borsa sarà chiusa il venerdì o il lunedì successivo se la festività cade in un fine settimana, a meno che non esistano "condizioni commerciali insolite, come la fine di un periodo contabile mensile o annuale".Nonostante l'incertezza odierna, tipica di una, gli indici sono ancora pronti a terminare in rialzo la settimana, che chiude degnamente un anno in cui ciascuno dei principali indici ha registrato rialzi di oltre il 20%. La giornata odierna è priva di spunti macroeconomici.Tra chi ha fatto annunci prima dell'Opening Bell, ci sono(riporterà un quartoconsecutivo grazie al rincaro del petrolio e del gas),(ha posticipato il closing dell'dial primo trimestre del 2022) e(con i regolatori britannici che hanno approvato l'uso della suaper il Covid-19).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,51%.Tra i(+2,24%),(+1,39%),(+1,23%) e(+1,13%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,70%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,52%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI manifatturiero (preced. 58,3 punti)16:00: ISM manifatturiero (preced. 61,1 punti)15:45: PMI servizi (preced. 58 punti)15:45: PMI composito (preced. 57,2 punti)16:00: ISM non manifatturiero (preced. 69,1 punti).