La Borsa di New York inizia il 2022 in rialzo

(Teleborsa) -, con ilche sale dello 0,26% a 36.434 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,51%, portandosi a 4.790 punti. In rialzo il(+0,73%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'(+0,66%). Gli investitori sembrano convinti checausati dalla variante Omicron. A spingere il sentiment degli investitori sono anche le. Tesla ha registrato consegne di gran lunga sopra le attese nel quarto trimestre del 2021, così come importanti società cinesi quotate a Wall Street. Ilè in lieve rialzo alla vigilia del meeting dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC); le aspettative sono che il cartello manterrà la propria linea, continuando un aumento moderato della produzione.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,72%),(+1,08%) e(+1,01%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,88%) e(-0,58%).del Dow Jones,(+2,28%),(+2,02%),(+1,66%) e(+1,23%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,33%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,73%.Tentenna, che cede lo 0,67%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,65%.Al top tra i, si posizionano(+8,34%),(+4,06%),(+3,06%) e(+2,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,64%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,20%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,70%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,53%.