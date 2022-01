Seduta all'insegna del toro in Piazza Affari, maglia rosa d'Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità l'L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,67%. Si abbattono le vendite sull', che scambia a 1.799,4 dollari l'oncia, in forte calo dell'1,62%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,92%), raggiunge 75,9 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +132 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,19%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,86% e in luce, con un ampio progresso dello 0,90%.A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,40%, a 27.730 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 30.335 punti.Guadagni frazionali per il(+0,58%); sui livelli della vigilia il(-0,13%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,11 miliardi di euro, con un incremento di ben 837,8 milioni di euro, pari al 65,72%, rispetto ai precedenti 1,27 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,32 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,19 miliardi.di Piazza Affari, su di giri(+3,95%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,85%.Effervescente, con un progresso del 3,43%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,40%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,54%.scende dell'1,71%.Calo deciso per, che segna un -1,7%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,70%.Tra i(+4,04%),(+3,32%),(+3,26%) e(+3,07%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,39%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,29%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,63%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,52%.Tra i dati10:00: PMI manifatturiero (atteso 58 punti; preced. 58,4 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 57,8 punti; preced. 58,3 punti)01:30: PMI manifatturiero (preced. 54,5 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50 punti; preced. 49,9 punti)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,3%).