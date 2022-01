Iveco Group rimbalza dalle perdite del debutto

Iveco Group

(Teleborsa) - Il titolo di, spin-off diche si è quotato ieri su Euronext Milan , mostra un'ottima performance nella seduta odierna,a Piazza Affari. A spingere le azioni, che a metà seduta scambiano ina quota 10,844 euro, è anche l'inizio di copertura conda parte di, con target price fissato a 12 euro. La banca statunitense si aspetta una generazione limitata di free cash flow nei prossimi due anni, ma pensa che "il titolo è arrivato sul mercato con una valutazione depressa che sottovaluta vari elementi interessanti". Ancheha avviato la copertura con giudizio "Buy", evidenziando che il gruppo abbia le risorse per rilanciarsi, "ma l'M&A è fondamentale per accelerare".Sostanzialmenterispetto alla seduta precedente, che si attesta a 14,69 euro per azione. Su questo titolo Goldman Sachs mantiene il giudizio "Buy", mentre Equita lo rivede a "Hold".