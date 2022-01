Borsa Milano in profondo rosso assieme agli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. A zavorrare i mercati concorrono ancora le indicazioni arrivate dalle Minutes del FONC, mentre si attendono alcuni dati cruciali del mercato del lavoro USA.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,54%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,25%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +139 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,29%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,12%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,59%, e vendite su, che registra un ribasso dell'1,24%.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,13% sul, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 30.422 punti, ritracciando dell'1,11%.In rosso il(-1,03%); sulla stessa linea, in forte calo il(-1,9%).di Piazza Affari, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,89%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,76%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,67%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,60%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,38%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,84%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,81%.In caduta libera, che affonda del 2,80%.del FTSE MidCap,(+2,43%),(+1,80%),(+1,75%) e(+1,46%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,20%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,98 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,95%.Sensibili perdite per, in calo del 2,57%.