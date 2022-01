Piazza Affari in caduta libera con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che risentono delle performance pesantemente negative di Wall Street e dei mercati asiatici. A dare un colpo alle borse, alla vigilia dell'Epifania, hanno contribuito le, che hanno confermato la possibilità di una stretta monetaria più veloce e più robusta di quanto atteso.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,129. L'è in calo (-0,72%) e si attesta su 1.796,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un -0,35%.Aumenta di poco lo, che si porta a +139 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,30%.scivola, con un netto svantaggio dell'1,33%, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,87%, e tonfo di, che mostra una caduta dell'1,67% sul. Pioggia di vendite sul listino milanese, che è fra i peggiori con una flessione dell'1,66%. Male anche il, che retrocede dell'1,65% a 30.255 punti.di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dello 0,79%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,73%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,36%.Affonda, con un ribasso del 3,07%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,68%.a Milano,ottiene un +0,53%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,61%.Crolla, con una flessione del 3,24%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,08%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,02%.