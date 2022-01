Quidel, richiesta di test per Delta e Omicron fanno volare i ricavi

Quidel Corporation

(Teleborsa) -, società statunitense quotata al Nasdaq e attiva nel campo della diagnostica, ha annunciato di prevederedel 2021 compresi tra 633 milioni e 637 milioni di dollari etra 1.695 milioni e 1.699 milioni di dollari. I ricavi deidovrebbero essere di circa 510 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2021, secondo i dati preliminari diffusi dalla società. Si tratta di ricavi: quelli stimati dagli analisti per il quarto trimestre del 2021 sono pari a 465,7 milioni di dollari e quelli per l'intero anno pari a 1,53 miliardi di dollari, secondo dati di Refinitiv."Il quarto trimestre del 2021 ha messoe di trasformazione per Quidel", ha affermato Douglas Bryant, presidente e amministratore delegato di Quidel. "Abbiamo sempre creduto che i test rapidi fossero fondamentali sia per la tranquillità che per il miglioramento della salute pubblica - ha aggiunto - Ecco perché non abbiamo mai vacillato nella nostra spinta a, che si è rivelata la decisione giusta con l'ascesa di entrambe le varianti Delta e Omicron. Nel quarto trimestre del 2021, Quidel ha venduto circa 65 milioni di test "QuickVue" per l'antigene Covid-19 e oltre 4 milioni di test "Sofia", il più alto volume di vendite trimestrale della storia dell'azienda.