Wall Street contrastata. Focus su mercato lavoro e FED

(Teleborsa) -, con il Dow Jones in verde e l'S&P 500 e il Nasdaq in rosso. Intanto, l'economia degli Stati Uniti ha registrato , per il secondo mese consecutivo, una, con il rapporto del Dipartimento del Lavoro americano che ha indicato che la rigidità del mercato del lavoro si sta traducendo in salari più alti. "Questo rapporto sull'occupazione continua a sottolineare l'idea che", ha affermato Michael Arone, chief investment strategist presso State Street Global Advisors. "Gli investitori si aspettano che la FED aumenterà i tassi e continuerà a inasprire quantitativamente - ha aggiunto - Gli investitori temono che la FED sarà più aggressiva del previsto".per(su indiscrezioni che parlano del lancio di una divisione dedicata allo sviluppo di una piattaforma per NFT e per stabilire partnership nelle criptovalute) e per(dopo cheha alzato il rating del titolo a Buy).(dopo che la U.S. International Trade Commission (ITC) ha emesso un provvedimento secondo cui Google deve interrompere l'importazione di telefoni, dispositivi per la smart home e laptop che utilizzano i brevetti di Sonos senza autorizzazione).Ilsta mettendo a segno un +0,21%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.688 punti. In ribasso il(-0,76%); consolida i livelli della vigilia l'(-0,11%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,31%),(+0,98%) e(+0,64%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,12%) e(-0,72%).Tra i(+3,00%),(+2,74%),(+2,05%) e(+1,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,22%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,05%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,89%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,04%.Tra idel Nasdaq 100,(+16,76%),(+16,72%),(+4,63%) e(+3,58%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,36%.In caduta libera, che affonda del 4,02%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,55 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,43%.