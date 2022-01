Scuola, allarme Presidi: in 7 giorni 200mila classi in Dad

(Teleborsa) - La scuola riparte in presenza, ma non si placano le polemiche . In particolare, da un lato i Presidi che avrebbero optato per un breve slittamento, dall'altro il Ministro dell'Istruzioneche ha difeso a spada tratta la"Le previsioni della rivista specializzata Tuttoscuola parlano diUna previsione facile da fare guardando i contagi". Lo ha detto il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi,a Rainews24."Quello che il governo non ha voluto fare lo farà la pandemia - ha continuato -. A mio avviso sarebbe stato preferibile rinviare l'apertura di 2-3 settimane per raggiungere gli obiettivi che al momento non sono raggiunti. Il governo ha compiuto una scelta legittima sulla quale io non sono d'accordo.Torna a difendere la scelta di ripartire, il Ministroper il quale "Sono rientrati la maggior parte degli studenti e dei professori. Stiamo monitorando attentamente la situazione e nel primo pomeriggio avremo i dati. Il dato evidente è che è ripresa la scuola", ha detto a Rainews 24. "Per Bianchi, "la scelta di riportare tutti gli studenti in aulaC'è "un dispostoche da una parte stabilisce il principio del 'tutti a scuola', dall'altro, laddove ci siano dei problemi, dà la possibilità di ricorrere alla distanza", sottolinea Bianchi a Radio 1, nel giorno del ritorno in classe degli studenti.usciamo dalla logica del controllore: c'è un Paese che nel suo insieme si assume l'incarico di far tornare a scuola i ragazzi"."abbiamo fatto un intervento importante, il generaleha raggiunto un accordo con le farmacie per calmierare il prezzo a 0,75 euro. Le diamo inoltre gratuitamente già a tutti gli operatori, soprattutto della scuola dell'infanzia dove non ci sono protezioni per bambini. Però è un tema importante, ho capito che sta molto a cuore e lo porrò in evidenza al Consiglio dei ministri", così Bianchi sulle mascherine che gli studenti dovranno indossare in classe in caso diDiparla il governatore Lucaa Mattino 5 su Canale 5 sottolineando che ". "Draghi - ha aggiunto - si faccia dare un parere dal Comitato tecnico scientifico perché l'assembramento è inevitabile, da noi, almeno, intanto, ha impugnato l'ordinanza del Governatore della Campania