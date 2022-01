Limita le perdite Wall Street. Focus sulle parole di Jerome Powell

Dow Jones

(Teleborsa) - A, si muove sotto la parità il, che scende a 35.917 punti, con uno scarto percentuale dello 0,42%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di cinque ribassi consecutivi; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.659 punti. Poco sotto la parità il(-0,46%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,42%. Gli investitori attendono l'davanti alla commissione bancaria del Senato. Nelle sue osservazioni di apertura, rilasciate in anticipo , Powell si è detto impegnato a impedire che l'inflazione elevata si "rafforzi", ma non ha fornito indizi sulla velocità dell'inasprimento monetario.Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Il settore, con il suo -0,66%, si attesta come peggiore del mercato. Sul, la giornata non offre spunti. Domani sarà invece una giornata importante: il Bureau of Labour Statistics (BLS) diffonde i dati di dicembre sui prezzi al consumo.Al top tra i(+1,22%) e(+0,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,92%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,23%.Tentenna, che cede lo 0,93%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,85%.Al top tra i, si posizionano(+7,19%),(+1,54%),(+1,06%) e(+0,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,99%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,67%.Affonda, con un ribasso del 2,38%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,63%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,8%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 7%; preced. 6,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,14 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 207K unità)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,8%).