Mercati europei tonici. Occhi sull'inflazione USA

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia. L'attenzione degli investitori resta catalizzata dal dato sull', in arrivo, tra poco prima dell'Opening Bell. Ieri, ilha confermato tre rialzi dei tassi di interesse, per quest'anno, come attesoSul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,136. L'è sostanzialmente stabile su 1.818,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 81,61 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +137 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,29%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,27%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,58%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,42%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.555 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 30.077 punti.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 3,94%.Brilla, con un forte incremento (+3,78%) che ha annunciato un utile record nel 2021.Ottima performance per, che registra un progresso del 2,87%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,73%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,11%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,52%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,27%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,03%.di Milano,(+5,65%),(+4,80%),(+4,63%) e(+3,49%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,96%.In apnea, che arretra del 3,71%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,56%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,46%.