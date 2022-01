Moderati guadagni alla Borsa di New York. Positivi i titoli tech

Dow Jones

(Teleborsa) -dopo la diffusione dei dati sui prezzi al consumo di dicembre, che sono saliti secondo le attese del mercato. Questo ha tranquillizzato gli investitori che temevano un innalzamento più rapido del previsto dei tassi da parte della FED, spingendoe permettendo al Nasdaq di essere il migliore tra i tre principali indici. Nella giornata di ieri il presidente della FED Jerome Powell ha affermato che la banca centrale aumenterà i tassi di interesse quest'anno e che farà ciò che è necessario per arginare l'impennata dell'inflazione.Ilsale dello 0,25% a 36.344 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.732 punti. Leggermente positivo il(+0,64%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,47%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,77%),(+0,68%) e(+0,67%). Intanto, cresce l'attesa per la diffusione deistatunitensi: le prime sononella giornata di venerdì.del Dow Jones,(+1,69%),(+1,49%),(+1,44%) e(+1,23%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,29%.scende dell'1,07%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,84%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,76%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,34%),(+4,20%),(+3,65%) e(+3,35%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,67%.Crolla, con una flessione del 3,03%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,02%.Andamento cauto per, che mostra una performance pari a -2,73%.