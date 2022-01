Edizione diventa SpA: approvata nuova governance

Atlantia

Autogrill

(Teleborsa) -, società della famiglia Benetton, ha approvato all'unanimità la, nominandoedIl nuovo Statuto - si sottolinea - mira a rinnovareconfermando la missione di Edizione quale holding pura di partecipazioni e ladei suoi investimenti nelle controllateLa nuova governance prevede une modalità e meccanismi, anche di prelazione, in linea con la best practice delle holding familiari, al fine dida parte della famiglia Benetton anche nei passaggi generazionali.Ilsarà composto da, quattro espressione della famiglia Benetton e cinque indipendenti, compreso l'amministratore delegato, dotati di elevato profilo professionale. I membri della famiglia che faranno parte del Consiglio in rappresentanza dei quattro rami familiari sono Alessandro Benetton, Carlo Bertagnin Benetton, Christian Benetton ed Ermanno Boffa.Edizione, nel ribadire la centralità della partecipazione in, ha annunciato l'acquisizione di ulteriori azioni nel mese di dicembre, che hanno portato la