Wall Street passa in negativo delusa dai dati macro

(Teleborsa) - Si indebolisce la performance di Wall Street, complici dati i USA sui prezzi alla produzione inferiori alle previsioni. Da domani la stagione degli utili societari entrerà nel vivo, con la pubblicazione delle trimestrali di JP Morgan, Citi e Wells Fargo.Tra gli indici statunitensi, ilsi ferma a 36.293 punti, mentre, al contrario, l'perde lo 0,75%, continuando la seduta a 4.691 punti. Depresso il(-1,71%); sulla stessa tendenza, in ribasso l'(-0,99%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,57%) e(+0,53%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,60%),(-1,33%) e(-1,04%).del Dow Jones,(+3,17%),(+1,49%),(+1,04%) e(+0,99%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,90%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,66%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,28%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,87%.Tra idel Nasdaq 100,(+11,22%),(+5,67%),(+5,30%) e(+3,89%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,76%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,72%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,54%.In caduta libera, che affonda del 3,70%.