Wall Street in rosso. Focus sulle big del credito

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

materiali

beni industriali

Salesforce.Com

United Health

JP Morgan

American Express

Goldman Sachs

Walt Disney

Wynn Resorts

Check Point Software Technologies

KLA-Tencor

NetApp

Garmin

Sirius XM Radio

Dollar Tree

Moderna

(Teleborsa) - Avvio negativo per la borsa di Wall Street in una. Prima dell'Opening Bell sono state diffuse le vendite al dettaglio che hanno registrato un calo a dicembre deludendo le previsioni degli analisti. Tra poco sono attesi lae le scorte e vendite all'industria.Sotto i riflettori degli investitori c'è anche lache ha preso il via: in focus le big del credito, come JP Morgan, Citi e Wells Fargo che hanno annunciato risultati migliori delle previsioni nel quarto trimestre,Tra gli indici statunitensi, ilsegna una flessione dello 0,92%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.632 punti. In lieve ribasso il(-0,24%); sulla stessa linea, in frazionale calo l'(-0,55%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,84%),(-1,14%) e(-1,01%).Al top tra i(+0,80%) e(+0,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,52%.Crolla, con una flessione del 4,20%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,02%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,80%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,43%),(+3,48%),(+0,83%) e(+0,78%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,73%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,36%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,62%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,53%.