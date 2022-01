Wall Street in rosso guarda alla Fed

Dow Jones

Lam Research

(Teleborsa) - Seduta in profondo rosso per la borsa di Wall Street con gli investitori che ipotizzano una stretta Fed già a marzo. Gli addetti ai lavori guardano alla, in calendario la settimana prossima, da cui cercheranno di capire le future mosse della banca centrale americana guidata daTra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul terreno l'1,61%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull', che continua la giornata a 4.579 punti, in forte calo dell'1,80%. Pesante il(-2,19%); sulla stessa linea, depresso l'(-1,8%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,63%),(-2,03%) e(-1,96%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,79%) e(+0,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,42% dopo aver deluso il mercato con i risultati trimestrali.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,36%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,63%.Affonda, con un ribasso del 2,15%.Tra i(+25,39%),(+5,58%) che beneficia di indiscrezioni su una possbile acquisizione da parte di Elliott Investment Management and Vista Equity Partners; bene inoltre(+4,68%) e(+1,25%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,01%.Crolla, con una flessione dell'8,96%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,57%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,99%.