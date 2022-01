Borse in recupero con i titoli del lusso

Cucinelli

(Teleborsa) -che non aggancia il trend di recupero messo a segno dai mercati europei galvanizzati dal settore lusso in gran rimonta. A fare da assist al settore contribuisce lache, forte dei dati sulle vendite trimestrali , brilla sulla piazza di Zurigo trascinando al rialzo sulla borsa di Milano i titoliSempre a Piazza Affaridopo la riunione informale del CdA che ieri ha preso atto del piano strategico firmato da Pietro Labriola. Un esame del tutto preliminare, per grandi linee, poiché il piano sarà presentato ufficialmente al board il 26 gennaio in vista della sua approvazione il 2 marzo in occasione del CdA convocato per i risultati di bilancio 2021.Sullo sfondo continua a pesare l'ipotesi di unaSul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,134. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.816,9 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 86,58 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,34%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,42%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,35%; e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,74%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07% sul; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 29.937 punti, sui livelli della vigilia.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 3,89%.Svettache segna un importante progresso del 2,57%.Buona performance per, che cresce dell'1,88%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,49%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,74%.In caduta libera, che affonda del 2,22%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,18 punti percentuali.Calo deciso per, che segna un -1,23%.Tra i(+4,29%),(+3,61%),(+3,36%) e(+3,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,31%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,28%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,98%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,94%.