BPER Banca confermata Top Employer nel 2022

BPER Banca

(Teleborsa) -è fra i migliori datori di lavoro in Italia anche nel 2022. La banca si conferma infatti "Top Employers Italia 2022" secondo la ricerca stilata annualmente dal Top Employers Institute, che analizza le eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR.La certificazione Top Employers viene rilasciata solo alle aziende che raggiungono e soddisfano elevati standard internazionali richiesti dalla HR Best Practices Survey. E riconosce le Best Practices in sei macro aree: People Strategy, Engagement, Talent Acquisition, Learning, Well-being, Diversity & Inclusion e molti altri.In Italia sono state certificate 131 aziende, di cui solo 10 nel settore bancario, mentre nel mondo i sono circa 1800 aziende Top Employer in 123 Paesi."Top Employers riconosce e premia per il terzo anno consecutivo la qualità del nostro lavoro in termini di gestione e valorizzazione delle Risorse Umane", commenta Giuseppe Corni, Chief Human Resource Officer del Gruppo BPER Banca, aggiungendo "questa certificazione assume un valore particolare in un anno che, sebbene ancora segnato dalla pandemia, ha visto BPER Banca crescere e accogliere con successo oltre 5.000 persone provenienti da altri istituti bancari".