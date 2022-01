La Borsa di Tokyo si infiamma sull'onda degli acquisti

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino diche recupera dopo le pesanti perdite della vigilia e dopo la decisione della Banca centrale cinese di abbassare i tassi di interesse.L'indice giapponesemostra un guadagno dell'1,11%, mentre, al contrario, incolore(+0,05%), che continua la seduta sui livelli della vigilia.In netto miglioramento(+2,87%); con analoga direzione, guadagni frazionali per(+0,68%).Variazioni negative per(-0,84%); sulla parità(+0,16%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,18%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,07%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,07%.Il rendimento dell'tratta 0,14%, mentre il rendimento delè pari 2,73%.