Sostenibilita` ambientale, da UniCredit finanziamento da 2,5 milioni di euro a supporto di A.D. Compound

(Teleborsa) -ha perfezionato un'operazione di, azienda di rilievo internazionale specializzata nella produzione di compound di materiale polipropilenico riciclato con sede a Galliate (NO). L'iniziativa, – spiega Unicredit in una nota – e` finalizzata a consolidare il risultato dell'azienda e a implementarne ulteriormente la sostenibilita` del processo produttivo. L'obiettivo e` quello di conseguire i propositi dideclinati neivarati nel 2015 dall'ONU per le persone, il pianeta e la prosperita`.Questo finanziamento, assistito dal Fondo Centrale di Garanzia, – si legge nella nota – fa parte delcon cui UniCredit supporta le imprese che si impegnano a incrementare e affinare il proprio profilo di sostenibilita` per un mondo migliore, grazie al conseguimento diIn particolare, iconsentiranno all'azienda di accedere tempestivamente alle piu` recenti e avanzate tecnologie, con la triplice finalita` di alzare ulteriormente l'asticella dell'efficientamento energetico, di completare la conversione della flotta aziendale verso modelli di autovetture a basso impatto per emissione di CO2 e di sostenere una campagna di sensibilizzazione interna – rivolta a dipendenti, fornitori e partner – per l'adozione di comportamenti virtuosi in termini di risparmio energetico."Il nostro impegno a sostegno dell'ambiente – dichiara– si e` ben concretizzato nel programma Finanziamento Futuro Sostenibile, attraverso il quale concediamo a un'impresa di stipulare un finanziamento previa raggiungimento entro 3 anni di 2 obiettivi in ambito ESG. Desideriamo, infatti, dare il nostro contributo perche´ cresca l'attenzione verso tematiche di sostenibilita`. Ecco perche´ la trasformazione digitale ed ecologica e` uno dei driver di crescita su cui facciamo leva nel nostro piano di sostegno della crescita e della ripresa del Paese"."Questa operazione con UniCredit – spiega. – e` per noi motivo di grande orgoglio. Conferma infatti il nostro trentennale successo nella valorizzazione dei prodotti di scarto industriale. Possiamo infatti affermare di aver intrapreso la strada dello sviluppo sostenibile secondo i canoni dell'economia circolare ben prima del programma d'azione di Agenda 2030. Quando trent'anni fa io e mio fratello Andrea abbiamo deciso di orientare l'azienda di famiglia nel processo di compoundazione da scarti di polipropilene, sapevamo che il percorso sarebbe stato lungo e complesso. Ma la collaborazione con partner specializzati, la qualita` dei prodotti, tra i quali, recentemente, anche i compound a base biologica, ha premiato la nostra visione. I sostegni finanziari di UniCredit si inseriscono in un processo di costante evoluzione, incremento e miglioramento dei nostri impianti, da sempre all'avanguardia tecnologica. L'opportunita` di un loro incessante e immediato aggiornamento rappresenta un valore aggiunto non solo per l'azienda, ma per la comunita` in cui operiamo e il mondo che ci circonda".