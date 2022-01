Giù le borse europee, Piazza Affari inclusa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, mentre arrivano segnali di debolezza dai derivati statunitensi. Si prevede una partenza in calo per la borsa di Wall Street dopo che la stagione delle trimestrali in chiaroscuro in America lasciano presagire tra gli addetti ai lavori la prospettiva di una stretta sempre più imminente da parte della Federal Reseve, per contenere l'inflazione.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,21%. Debole l', che scende a 1.834,5 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che scende a 83,95 dollari per barile, complici i realizzidal 2014.Aumenta di poco lo, che si porta a +138 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,28%.

Tra le principali Borse europee lettera su Francoforte, che registra un importante calo dell'1,87%, sotto pressione Londra, che accusa un calo dell'1,09%; affonda Parigi, con un ribasso dell'1,65%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con il FTSE MIB che sta lasciando sul terreno l'1,66%; sulla stessa linea, profondo rosso per il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 29.558 punti, in netto calo dell'1,65%.

Intesa Sanpaolo

Prysmian

Stellantis

Ferrari

Caltagirone SpA

Sanlorenzo

Technogym

Biesse

De' Longhi

tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno,ottiene un +0,76% in vista della presentazione il prossimo 4 febbraio del piano d'impresa 2022-2025.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,01%.Crolla, con una flessione del 3,69% dopo che il gruppo cinese Dongfeng è sceso al 3,3% del capitale in scia alla vendita di altre azioni. Sulla sua scia negativa scivola ancheche registra un ribasso del 3,22%.tra le azioni del FTSE MidCap è, che ottiene un incremento dell'1,28%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,83%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,65%.In caduta libera, che affonda del 3,13%.Pesante, che segna una discesa di ben -3 punti percentuali.