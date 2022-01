Poco mossa Wall Street. Nasdaq sotto pressione su calo Netflix

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Netflix

Peloton

Schlumberger

Intel

beni di consumo per l'ufficio

telecomunicazioni

energia

materiali

Nike

Intel

United Health

Procter & Gamble

Walt Disney

Boeing

Chevron

Goldman Sachs

Xilinx

Moderna

Mondelez International

Citrix Systems

Netflix

Intuitive Surgical

Garmin

Discovery

(Teleborsa) -, con ilche si ferma a 34.676 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.476 punti. Leggermente negativo il(-0,22%); consolida i livelli della vigilia l'(-0,12%). Sul, pesa il crollo di, che ieri sera ha deluso gli analisti per quanto riguarda i nuovi abbonati alla fine dello scorso anno e l'outlook per l'inizio del 2022.Salgono, che ieri ha perso il 23% dopo che sono state diffuse speculazioni sul fatto chedei suoi prodotti a causa del calo della domanda post-pandemia, e, che ha registrato un balzo dei profitti trimestrali grazie alla. Positiva, che ha annunciato undi dollari per la costruzione di due nuove fabbriche di chip all'avanguardia in Ohio.Intanto, gli investitori iniziano a fare previsioni sulla. "Sebbene una manciata di rialzi dei tassi nel prossimo anno o due rappresenterebbe un cambiamento nella politica della FED, non considereremmo la politica restrittiva e non ci aspettiamo che l'aumento iniziale dei tassi faccia deragliare la ripresa economica", hanno scritto gli analisti di Wells Fargo Investment Institute.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nel listino, i settori(-1,41%),(-1,14%) e(-1,14%) sono tra i più venduti.Tra i(+0,95%),(+0,92%),(+0,83%) e(+0,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,50%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,36%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,21%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,75%.Al top tra i, si posizionano(+1,46%),(+1,44%),(+1,33%) e(+1,28%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -21,68%.Sensibili perdite per, in calo del 4,19%.In apnea, che arretra del 4,86%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,58%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,1%)15:45: PMI servizi (atteso 58,5 punti; preced. 57,6 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 58,5 punti; preced. 57,7 punti)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 18,5%; preced. 18,4%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,1%).