USA, leading indicator dicembre sale dello 0,8%

(Teleborsa) - Aumenta secondo le attese ilamericane. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il Leading Indicator (LEI) si attesta a quotarispetto al mese precedente. Il dato è uguale alle attese degli analisti (0,8%) e si confronta con il +0,7% del mese scorso (dato rivisto da +1,1%). La componente che riguarda laè aumentata dello 0,2% a 107,4 punti, mentre quella sulleè cresciuta dello 0,1% a 109,4 punti."Il LEI statunitense ha chiuso il 2021 con una traiettoria ascendente, suggerendo che l'economia continuerà ad espandersi fino a primavera - ha affermato Ataman Ozyildirim, Senior Director of Economic Research presso The Conference Board -dalla variante Omicron, la carenza di manodopera e le pressioni inflazionistiche, nonché i previsti aumenti dei tassi di interesse dalla Federal Reserve, potrebbero moderare la crescita economica"."Il Conference Board prevede che la crescita del PIL per il primo trimestre del 2022 rallenti fino a un comunque positivo +2,2% (su base annua) - ha aggiunto - Tuttavia,, ben al di sopra della crescita tendenziale pre-pandemia".