Calo nei mercati europei, Milano inclusa. Preoccupano FED e Ucraina

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. A pesare sull'andamento dei mercati è l'attesa per la riunione del FOMC della, che inizierà domani, e ilcon la crisi in Ucraina, che potrebbe avere un impatto sul già complicato scacchiere energetico europeo. Sul fronte macroeconomico, ha registrato una performance in chiaroscuro a gennaio 2022. A livello europeo, occhi puntati sul settore delle telecomunicazioni , in vista del nuovo piano die del potenziale accordo trae Iliad per combinare le rispettive attività in Italia. Sull'andamento di Enel e Snam pesa lo stacco dei dividendi Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,34%. Lieve aumento dell', che sale a 1.837,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,00%.Invariato lo, che si posiziona a, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,25% edel presidente della Repubblica che per ora non è per determinante sensibili perdite per, in calo dell'1,96%, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,28%, e in apnea, che arretra dell'1,92%.Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche sta lasciando sul terreno il 2,53%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 28.744 punti, ritracciando del 2,55%.In netto peggioramento il(-2,98%); sulla stessa linea, pessimo il(-3,17%).Affondano o perdono terrenoI più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -4,61%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,29%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,28%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,99%.tra i titoli del FTSE MidCap,raggiunge un +0,76%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,98%.Affonda, con un ribasso del 5,12%.Crolla, con una flessione del 5,09%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,03%.