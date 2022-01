Borse europee centrano rimbalzo, occhi su Fed e Ucraina

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta in territorio positivo, con gli investitori che restano tuttavia cauti per i rischi geopolitici legati allae alleattese per domani.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,48%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,21%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,54%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,34% a quota +140 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,27%.avanza dello 0,56%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,87%, e buona performance per, che cresce dello 0,83%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,31%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 28.392 punti.di Milano, troviamo(+2,99%),(+2,65%),(+2,41%) e(+2,33%), quest'ultima ha sottoscritto un minibond da 2 milioni di Nord Fluid Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,21% nel giorno in cui la concorrente americana Lockheed Martin annuncerà i conti del periodo.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,20%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,19%.Affonda, con un ribasso del 2,00%.Tra i(+4,09%),(+2,74%),(+2,42%) e(+2,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,95%.Crolla, con una flessione del 2,48%.scende dell'1,67%.Calo deciso per, che segna un -1,6%.