I titoli tech fanno sprofondare Wall Street alla viglia della FED

Johnson & Johnson

3M

General Electric

American Express

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

informatica

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

American Express

IBM

Johnson & Johnson

Chevron

Walgreens Boots Alliance

Salesforce.Com

Microsoft

Walt Disney

Bed Bath & Beyond

Paccar

Vodafone

Garmin

Xilinx

Mattel

Autodesk

(Teleborsa) -, con i titoli tecnologici che continuano a guidare i ribassi in vista dellae trascinano in profondo rosso il Nasdaq. "Ci aspettiamo che la FED usi la riunione - l'ultima prima dell'atteso lift-off a marzo - per segnalare formalmente un imminente rialzo dei tassi, modificando la discussione sulle condizioni del mercato del lavoro nella sezione della forward guidance della dichiarazione per dire che l'occupazione massima sarà probabilmente presto raggiunta", ha commentato Tiffany Wilding, economista esperta di America Settentrionale di PIMCO.Continua intanto la si aspetta ricavi da vaccino per almeno 3 miliardi di dollari nel 2022; ha registrato ricavi trainati da prodotti per casa e sicurezza personale nel quarto trimestre del 2021; prevede utile e free cash flow in aumento nel 2022; ha registrato ricavi e utili in crescita grazie alle maggiori spese dei clienti.Sul, FHFA ha affermato che i prezzi delle case rimangono alti, ma segnano punto di svolta, mentre secondo S&P Case-Shiller la crescita ha iniziato a registrare una decelerazione. Laamericani è risultata in calo a gennaio, così come l'indice FED di Richmond sullo stato del settore manifatturiero.dell'1,20% sul; sulla stessa linea,sull', che continua la giornata a 4.320 punti, in forte calo del 2,04%.il(-3%); sulla stessa tendenza, in forte calo l'(-1,87%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,92%),(-2,74%) e(-2,56%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,08%),(+2,48%),(+2,10%) e(+1,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,78%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,04%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,88%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,45%.(+7,98%),(+3,57%) e(+0,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,69%.In caduta libera, che affonda del 7,12%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,49 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 5,69%.