Piazza Affari continua il rally, vola Tod's. Attesa per la FED

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, in una seduta focalizzata sulla conclusione del primo meeting FED del 2022 atteso in serata. "Tutta l'attenzione sarà rivolta a indicazioni sui tassi della riunione di marzo e alle prospettive per il quantitative tightening (QT) che inizierà nel 2022 - ha commentato Mark Nash, Head of Fixed Income Alternatives di Jupiter AM - Un segnale per un aumento di 25bps a marzo sembra probabile, supportato dai discorsi di "massima occupazione" e dalle pressioni inflazionistiche in corso".Continuano i rialzi deiin scia ai crescenti prezzi del greggio, sostenuto anche dalle tensioni geopolitiche in Europa e nel Medio Oriente.i titoli, che ieri sera ha comunicato ricavi del 2021 sopra le aspettative,, che ha approvato un piano al 2024 che prevede di aumentare la distribuzione agli azionisti e darne maggiore visibilità, e, che beneficia dei risultati positivi riportati dalla francese SEB e da un upgrade di Equita.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,128. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.846,3 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,79%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,29%.exploit di, che mostra un rialzo del 2,33%, su di giri(+1,74%), e acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,37%.Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,93% sul; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 28.928 punti.Balza in alto il(+3,02%); con analoga direzione, su di giri il(+2,39%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 4,95%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,11%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,87%.Decolla, con un importante progresso del 3,79%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,64%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,87%.del FTSE MidCap,(+13,03%),(+7,93%),(+6,25%) e(+5,86%).