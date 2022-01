Pioggia di acquisti a Wall Street. Attesa per conti di Intel e Tesla

Microsoft

(Teleborsa) -, dopo due giorni di scambi turbolenti e contraddistinti da grande volatilità. Ottima giornata per i titoli tech, con gli investitori che prendono posizione sulle azioni che sono state più colpite nella scorse sedute, a causa dei timori che la Federal Reserve possa accelerare la normalizzazione monetaria per combattere l'inflazione. Sul fronte macroeconomico, sono crollate lenegli Stati Uniti nella settimana al 21 gennaio 2022 (con i tassi che hanno continuato a salire) e sono aumentate più delle attese lenegli Stati Uniti a dicembre.Tra le aziende che hanno diffuso le, spiccano(che nei conti diffusi ieri sera ha battuto le attese del mercato su ricavi e utili),(che ha registrato una trimestrale positiva grazie alla performance positiva di Warner Media), ha pubblicato una guidance sui ricavi e sugli utili 2022 più debole del previsto) e ha accusato una perdita anche a causa dei ritardi nella consegna dei 787). Il produttore di chipe il big dei veicoli elettricisono in rialzo: entrambi diffondono i contiIlavanza a 34.600 punti; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che avanza a 4.423 punti.il(+2,47%); sulla stessa linea, balza in alto l'(+1,75%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+3,02%),(+1,78%) e(+1,34%).Tra i(+4,75%),(+3,60%),(+2,30%) e(+1,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,97%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,95%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,58%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,34%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,18%),(+7,09%),(+5,95%) e(+5,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,69%.Sensibili perdite per, in calo del 6,74%.In apnea, che arretra del 6,33%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,09%.