Tonica Wall Street, balzo di Microsoft

(Teleborsa) -, dopo due giorni di scambi turbolenti e contraddistinti da grande volatilità. Stasera si conoscerà l'esito della. "Il consensus stima che l'inizio del tightening verrà annunciato verso metà anno e procederà ad un ritmo fisso (probabilmente ad una velocità doppia rispetto alla riduzione di bilancio precedente) - ha commentato Nikolaj Schmidt, Chief International Economist di T. Rowe Price - Le aspettative del consensus guardano ai rischi di questo atteggiamento da falco: potenzialmente un rialzo, un'ulteriore accelerazione del tapering e forse un ritmo ancora più veloce nei rialzi, probabilmente 1 ad ogni meeting".Sul fronte macroeconomico, sono crollate lenegli Stati Uniti nella settimana al 21 gennaio 2022 (con i tassi che hanno continuato a salire). Tra le aziende che hanno diffuso leprima dell'apertura del mercato, spiccano(che nei conti diffusi ieri sera ha battuto le attese del mercato su ricavi e utili),(che ha registrato una trimestrale positiva grazie alla performance positiva di Warner Media), ha pubblicato una guidance sui ricavi e sugli utili 2022 più debole del previsto) e ha accusato una perdita anche a causa dei ritardi nella consegna dei 787).dello 0,66% sul; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,24% rispetto alla chiusura della seduta precedente.il(+1,93%); con analoga direzione, in rialzo l'(+1,41%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+2,79%),(+1,65%) e(+1,40%).del Dow Jones,(+5,33%),(+2,49%),(+2,12%) e(+1,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,19%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,23%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,12%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,87%.Al top tra i, si posizionano(+7,09%),(+5,33%),(+4,41%) e(+3,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,69%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,63%.Affonda, con un ribasso del 2,05%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,20%.