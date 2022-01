Blackstone, utili record nel quarto trimestre del 2021

Blackstone

(Teleborsa) -, il più grande gestore mondiale di asset alternativi come private equity e real estate, ha registrato(che rappresentano la liquidità utilizzata per pagare i dividendi agli azionisti) a un livello record di 2,3 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2021, in aumento del 55% rispetto agli 1,7 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2020. Ciò ha portato l'a quota 1,71 dollari, rispetto agli 1,37 dollari per azione attesi del mercato, secondo dati Refinitiv. Isono stati di 5,76 miliardi di dollari, contro i 3,63 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno, mentre gli Assets Under Management (AUM) sono saliti a 880,9 miliardi di dollari, in aumento del 42% anno su anno."I risultati del quarto trimestre di Blackstone hanno rappresentato", ha commentato il. "I nostri partner ci hanno affidato 270 miliardi di dollari di afflussi nel 2021, con asset in gestione in aumento del 42% a 881 miliardi di dollari, il nostro tasso di crescita più veloce in oltre un decennio".