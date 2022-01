Borse europee negative nonostante rimonta Wall Street

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Inwit

Hera

Leonardo

Saipem

BPER

CNH Industrial

A2A

Webuild

Acea

Salcef Group

Tinexta

De' Longhi

Mutuionline

Ferragamo

Esprinet

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, nonostante il risveglio del listino statunitense, dove l'segna un incremento dell'1%. I mercati europei restano ostaggio della Fed, della variante Omicron e della crisi Ucraina.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,116. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.783,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dell'1,47%.Sulla parità lo, che rimane a quota +137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,29%: in Italia si fa strada l'incertezza sul Quirinale dove non è ancora stato trovato un nome condiviso per la presidenza della Repubblica.vendite su, che registra un ribasso dell'1,32%, seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,17%; sotto pressione, che accusa un calo dello 0,82%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,18% sul, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata martedì scorso, mentre, al contrario, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 29.283 punti.A Piazza Affari risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 3,29 miliardi di euro, con un incremento di ben 400,4 milioni di euro, pari al 13,85% rispetto ai precedenti 2,89 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,76 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,78 miliardi di azioni.di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo dell'1,66%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,14%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,97%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,05%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,81%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,30%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,93%.di Milano,(+2,06%),(+1,84%),(+1,67%) e(+1,63%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,79%.Sensibili perdite per, in calo del 4,42%.In apnea, che arretra del 4,27%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,61%.