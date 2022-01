Emak, ricavi 2021 in crescita a 588 milioni di euro. Cambi al vertice

Emak

(Teleborsa) -ha registrato un, in crescita del 25,3% (22,7% a parità di area di consolidamento) rispetto ai 469,8 milioni di euro dell'esercizio 2020. Il dato è, che prevedeva un incremento nella parte alta della forchetta compresa tra il 17% e il 21%, sottolinea l'azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei settori dell'outdoor power equipment, delle pompe e del water jetting. A livello di settori operativi,: Outdoor Power Equipment del 27%, Pompe e High Pressure Water Jetting del 21,5% (20,9% a parità di area di consolidamento), Componenti e Accessori del 28,9% (19,8% a parità di area di consolidamento).In tutti i trimestri le vendite sono state significativamente superiori a quelle dello scorso anno. Complessivamente, le vendite sono aumentate del 35,6% (31,1% a parità di area di consolidamento) rispetto al 2019. "Il risultato ottenuto nel 2021 rimarca ulteriormente la bontà della strategia del gruppo, in termini di offerta, di servizio e di flessibilità operativa, se si considera anche ilcaratterizzato dall’incremento dei costi delle materie prime, dalle tensioni sulla catena di fornitura e sui trasporti, oltre alle continue incertezze legate all’evoluzione della pandemia", evidenzia la società in una nota. "Il 2022 vede, ad oggi,, lasciando prevedere un risultato positivo per il primo trimestre", viene aggiunto., presidente e CEO del gruppo, e, vice presidente e CFO, hanno informato il CdA della propria decisione dicon in Emak alla scadenza naturale del mandato in corso, prevista in occasione dell'assemblea di bilancio del 29 aprile 2022. Sono stati individuati, attuale Lead Independent Director e presidente dei comitati endoconsiliari, per la carica di presidente, eper la posizione di CEO. Bartoli è entrato nel CdA di Emak nel 2004 e dal 2019 ricopre la carica di Managing Director della divisione Outdoor Power Equipment. Inoltre, Cristian Becchi, attuale Direttore Amministrazione e Finanza è stato identificato come prossimo CFO del gruppo. "Tali scelte intendono assicurare continuità nella governance del gruppo, che rappresenta un punto di forza per la creazione di valore nel medio lungo termine per tutti gli stakeholders", ha evidenziato la società.