Wall Street debole. Inflazione USA al top dal 1983

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street avvia l'ultima seduta, di una settimana complicata e volatile, all'insegna della debolezza. A pesare sul sentiment degli investitori, già penalizzato dalle, dallae dall'impatto della, contribuisce anche: a dicembre, infatti, la misura preferita dalla Federal Reserve per calcolarla, il dato PCE (Personal consumption expenditures price index), si è attestata al livello più alto dal 1983.Tra gli indici statunitensi, ilsi ferma a 34.106 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.325 punti, sui livelli della vigilia. Guadagni frazionali per il(+0,27%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'(+0,22%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nel listino, i settori(-1,46%),(-0,92%) e(-0,84%) sono tra i più venduti.Tra i(+6,71%),(+3,14%) e(+1,06%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,20%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,08%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,79%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,48%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,28%),(+3,14%),(+1,64%) e(+1,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,69%.Affonda, con un ribasso del 5,38%.Crolla, con una flessione del 4,63%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,45%.