Europa positiva con Wall Street

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista segna la seduta Piazza Affari. Intanto, la borsa di New York continua a guadagnare terreno, con l'che avanza dello 0,77%, grazie al recupero dei titoli tecnologici.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,54%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.796,3 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 87,12 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +131 punti base, con un calo di 6 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,29%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,99%,è stabile, riportando un moderato -0,02%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,48%. Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,94%, mentre, al contrario, ilha perso l'1,17%, terminando la seduta a 28.940 punti.Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 3,02 miliardi di euro, in ribasso (-8,18%), rispetto ai precedenti 3,29 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,78 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,71 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+4,63%),(+3,95%),(+3,70%) e(+3,14%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -30,18% dopo aver lanciato un nuovo allarme sugli utili.scende dell'1,21%.Tentenna, che cede lo 0,97%.del FTSE MidCap,(+5,12%),(+4,66%),(+4,25%) e(+3,05%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,85%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,28%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,87%.Affonda, con un ribasso del 2,30%.