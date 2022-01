Salute, Bonomi: innovazione elemento chiave per migliori cure

(Teleborsa) - "In questilaha reso ancorail. E, allo stesso tempo, ci haunaovvero che lacostituisce il tsenza il quale non c'èLo ha detto il Presidente di Confindustria,, in un videomessaggio all'Health Innovation Global Forum richiamando al"E' chiaro che le pandemie non conoscono confini e che per fronteggiarlee una stretta collaborazione fra glie i loro- ha detto - si tratta di un coordinamento necessario non solo sul piano istituzionale, ma anche su quello. L'innovazione è "l'elemento portante per garantire l'evoluzione dei sistemi sanitari dei diversi Paesi e per assicurare migliori cure ai cittadini", ha proseguito Bonomi.devono assumere impegni comuni - ha aggiunto - così come sull'utilizzo condiviso dei dati, che rappresentano la base per fare ricerca e innovazione nella salute. Senza trascurare il tema della sostenibilità economica dei sistemi sanitari e il fatto che in un mondo con risorse limitate valorizzare i sistemi di finanziamento cheIl leader degli industriali ha poi ricordato la"Senza il fondamentale apporto dell'industria sarebbe problematico sviluppare la ricerca, l'innovazione e garantire efficienti catene di fornitura di beni e servizi - ha affermato - diventa strategica la collaborazione: un caposaldo da cui partire per perseguire obiettivi sempre più ambiziosi".Confindustria vuole "- ha aggiunto il presidente dell'associazione degli imprenditori - in Italia la filiera della salute costituisce uno dei principali settori industriali, che vale quasi l'11% del PIL con circa 2,5 milioni di occupati qualificati considerando anche l'indotto. Parliamo di un comparto che anche a livello globale mostra grande dinamismo con una stima degli investimenti previsti nel mondo tra il 2020-2026 che si aggira intorno ai 1.500 miliardi di dollari. In questi anni la pandemia ha messo a dura prova i sistemi sanitari mondiali e ha avuto un impatto senza precedenti sulle organizzazioni di ricerca". Pertanto, alle autoritàpassando dalla