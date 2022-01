The Italian Sea Group, Marco Carniani nominato CFO

The Italian Sea Group

(Teleborsa) - Il CdA di(TISG) ha deliberato ladella società, previo parere positivo del Comitato Nomine e Remunerazioni. Carniani, la cui nomina avrà effetto dal 1° febbraio 2022,del consiglio di amministrazione. Il nuovo CFO è laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Firenze ed è già da otto anni in The Italian Sea Group, dove ricopre il ruolo di Responsabile ufficio amministrativo, finanza, gestione e controllo della società. Dalla quotazione a giugno 2021, Carniani è anche Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (ruolo che continuerà a ricoprire)."Faccio i migliori auguri a Marco Carniani per un percorso che sia pieno di successi e soddisfazioni, aziendali e professionali", ha commentato, fondatore e CEO dell'operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan. "Ringrazio inoltre il presidente Filippo Menchelli per il suo importante contributo al percorso di costante crescita della nostra società. In futuro,e le attività ad esso correlate, attività estremamente importanti e delicate specialmente in una fase così sfidante del nostro sviluppo".Quella di Carniani non è stata l'unica nomina.. Ferrante, laureata in Giurisprudenza all'Università Statale Bicocca nel 2001, è dal 2019 Marketing Manager di The Italian Sea Group. La professionista si è specializzata negli anni nel mondo del design e architettura, apportando una visione trasversale della comunicazione di prodotto e corporate, spiega una nota del gruppo. "Ferrante ha seguito per più di due anni tutte le attività del Marketing, e adesso- ha affermato Costantino - Colgo l’occasione per complimentarmi con tutte le donne che in azienda continuano a crescere sia professionalmente che numericamente ed esprimo la mia soddisfazione nel gestire la nostra meravigliosa Azienda con una così importante partecipazione femminile".