Wall Street positiva, gennaio ad alta volatilità

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta in territorio positivo, nell'ultima sessione di gennaio, mese ad alta volatilità. Nel frattempo, gli investitori guardano alle mosse dellapronta a dare inizio al rialzo dei tassi d'interesse dopo la prossima riunione di marzo.Tra gli indici statunitensi, ilsta mettendo a segno un +0,5%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 4.482 punti. Su di giri il(+2,2%); sulla stessa tendenza, sale l'(+1,15%).(+3,05%),(+1,54%) e(+1,50%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+3,38%),(+2,93%),(+2,78%) e(+1,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,20%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,21%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,18%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,83%.Tra i(+10,25%),(+9,54%),(+7,45%) e(+6,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,69%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,71 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,67%.