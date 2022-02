Brilla Piazza Affari assieme all'Europa. Ancora vendite su Saipem

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Nexi

Tenaris

Moncler

Saipem

Brunello Cucinelli

Carel Industries

Esprinet

Banca Ifis

Zignago Vetro

Sanlorenzo

Datalogic

(Teleborsa) -che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee, dopo il bilancio negativo di gennaio. Senza direzione intanto l'sulla borsa a stelle e strisce dove prosegue la stagione delle trimestrali e il sentiment degli investitori viene penalizzato dai timori di una crescita dell'inflazione fuori controllo.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,124. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,44%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,40%.In salita lo, che arriva a quota +135 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,34%.in luce, con un ampio progresso dello 0,96%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,96%; ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,43%. Sessione euforica per Piazza Affari, con ilche mostra in chiusura un balzo dell'1,53%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 29.216 punti.In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,98 miliardi di euro, dai 3,02 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,71 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,93 miliardi.di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 6,12%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,95%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,76%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,26% dopo il crollo di ieri dovuto alla necessità di un rafforzamento patrimoniale per il gruppo.di Milano,(+8,31%),(+6,59%),(+4,22%) e(+3,57%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,00%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,57%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,31%.