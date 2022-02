UPS, mercato premia guidance dopo risultati record

United Parcel Service

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 15,50% dopo aver pubblicato una trimestrale superiore alle attese . Alla luce dei conti 2021 record, il colosso delle spedizioni ha anche annunciato una guidance migliore delle stime di mercato.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 237,5 USD. Supporto stimato a 225,9. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 249,1.