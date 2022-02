Wall Street debole immersa nella earning season

Dow Jones

(Teleborsa) - Regna la cautela a Wall Street con l'attenzione degli investitori che resta concentrata sullee sulle indicazioni che arriveranno dal, in programma venerdì.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 35.136 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.514 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale calo il(-0,22%); senza direzione l'(-0,06%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,82%),(+1,02%) e(+0,88%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,51%),(-0,63%) e(-0,59%).del Dow Jones,(+3,98%),(+2,28%),(+2,18%) e(+2,03%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,81%.scende dell'1,55%.Calo deciso per, che segna un -1,46%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,15%.(+6,59%),(+4,01%),(+3,93%) e(+2,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,69%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,09%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,90%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,58%.