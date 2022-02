Wall Street inaugura febbraio con prudenza

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni industriali

materiali

Visa

Nike

Home Depot

Walgreens Boots Alliance

Microsoft

Apple

Cisco Systems

Moderna

C.H.Robinson

Illumina

Xilinx

Garmin

Discovery

Discovery

Comcast

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street, dopo un mese ad alta volatilità che ha segnato il periodo peggiore da marzo 2020 per S&P 500 e Nasdaq Composite.L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle prossime mosse della Federal Reserve e sulle indicazioni che arriveranno dal, in programma venerdì. Sempre sul fronte macroeconomico, oggi sono attese le seguenti statistiche: PMI manifatturiero, Spese costruzioni e ISM manifatturiero .Seguite da vicino anche le, la diffusione delladel Covid e il suo impatto sull'economia globale.Sulle prime rilevazioni, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 35.103 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.515 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(-0,07%); sulla stessa linea, senza direzione l'(-0,1%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,79%) e(+0,67%).del Dow Jones,(+1,22%),(+0,86%) e(+0,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,98%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,68%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,67%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,66%.Tra i(+2,68%),(+1,74%),(+1,40%) e(+1,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,69%.Crolla, con una flessione del 6,23%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,27%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,77%.