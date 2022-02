BBVA, utile e dividendo in aumento. Avanti con buyback

BBVA

(Teleborsa) -, gruppo bancario multinazionale spagnolo, ha registrato un utile netto pari a 1,34 miliardi di euro nel, in aumento dell'1,6% rispetto allo stesso periodo del 2020 grazie ae una, suo principale mercato. L'utile netto perdi BBVA è aumentato del 256% a 4,65 miliardi di euro, superando anche il livello pre-pandemia del 2019 di 3,51 miliardi di euro nel 2019. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile netto di 1,02 miliardi negli ultimi tre mesi del 2021 e del 4,33 miliardi di euro per l'intero anno.Tra lein cui BBVA si è imbattuta ci sono i 280 milioni di euro dell'utile generato da BBVA USA e il resto delle società incluse nel contratto di cessione a PNC e i -696 milioni di euro netti di costi relativi al processo di ristrutturazione. L'è stato di 5,07 miliardi di euro nel 2021, il più alto degli ultimi dieci anni. Glihanno registrato una crescita del 2,5% rispetto a fine dicembre 2020, principalmente per effetto dell'andamento dei prestiti alle imprese (+3%) e, in misura minore, dei prestiti ai privati (+1,5% nell'anno), fortemente sostenuti da prestiti al consumo e carte di credito (+5,7%)."Nel 2021 abbiamo ottenuto ottimi risultati, che ci hanno permesso di aumentare significativamente le distribuzioni agli azionisti, con ile uno dei più grandi piani di riacquisto di azioni in Europa - ha commentato il chairman Carlos Torres Vila - Inoltre, nel 2021 abbiamo compiuto straordinari progressi nella nostra strategia, sia in termini di innovazione che di sostenibilità. Le nostre vendite digitali rappresentano già oltre il 73% delle unità totali vendute. E nel 2021 abbiamo incanalato oltre 35 miliardi di euro in finanziamenti sostenibili".La banca sottoporrà all'approvazione dell'assemblea il pagamento di un, che si aggiunge al dividendo di 0,08 euro per azione pagato nell'ottobre 2021. In tutto, gli 0,31 euro per il 2021 rappresentano il dividendo in contanti più alto degli ultimi 10 anni e un payout del 44%. Inoltre, la banca sta portando avanti un. Dalla prima tranche, con un importo massimo di 1,5 miliardi di euro, l'esecuzione si attesta al 60% al 31 gennaio 2022. BBVA ha affermato di voler realizzare unadel piano per un importo massimo di 2 miliardi di euro, che avrà inizio dopo la fine dell'esecuzione della prima tranche e terminerà non oltre il 15 ottobre 2022.