In negativo gli Eurolistini nella giornata delle banche centrali

(Teleborsa) -. Sui mercati del Vecchio Continente regna la cautela, in attesa di conoscere le decisioni della BCE e di capire come aprirà il Nasdaq nel pomeriggio dopo il crollo di post chiusura dei mercati . Il Comitato di politica monetaria (MPC) della ha votato con una maggioranza di 5-4 per aumentare i tassi di riferimenti di 0,25 punti percentuali allo 0,5%. Sul fronte, gli indici PMI hanno indicato che l'economia dell'Eurozona ha confermato un leggero rallentamento a inizio 2022, mentre sono aumentati ancora i prezzi alla produzione della Zona Euro.Giornata ricca diin Europa: prevede una crescita delle vendite più lenta nel 2022 con un calo della domanda di test Covid; l'impennata dei prezzi del petrolio e del gas naturale ha spinto la performance di; l'utile ricorrente di è stato il più alto degli ultimi dieci anni; ha registrato un balzo dell'utile sull'aumento di commissioni e prestiti.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,129. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,27%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 87 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +138 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,41%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,51%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,29%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,27%.Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,35% sul, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 29.703 punti.In discesa il(-1,22%); sulla stessa tendenza, depresso il(-1,59%).di Milano, troviamo(+1,16%),(+1,09%),(+1,01%) e(+0,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,64%.Crolla, con una flessione del 2,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,33%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,10%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,45%),(+2,06%),(+2,02%) e(+1,47%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,58%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,71%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,41%.In caduta libera, che affonda del 2,89%.