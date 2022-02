In rosso Wall Street, tech in difficoltà: Meta crolla al Nasdaq

Meta Platforms

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA che si avvia a chiudere in forte ribasso. Pesante la discesa del Nasdaq penalizzato dalla performance negativa dei titoli tecnologici in scia allo scivolone didopo aver annunciato una trimestrale sotto le attese degli analisti.Tra gli indici statunitensi ilsegna una flessione dello 0,94% interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'crolla dell'1,72%, scendendo fino a 4.510 punti. Depresso il(-3,1%); sulla stessa linea, in netto peggioramento l'(-2,1%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-5,75%),(-2,44%) e(-2,03%).del Dow Jones,(+1,47%),(+0,87%) e(+0,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,39%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,51%.Affonda, con un ribasso del 3,24%.Crolla, con una flessione del 2,25%.(+5,36%),(+5,14%),(+3,91%) e(+2,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -25,86%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,91%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,69%.